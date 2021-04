Un optimisme serein est de mise au ministère de la Santé. Le Dr. Sharon Elroï-Preiss, responsable du département de la Santé publique au ministère de la Santé, d’ordinaire assez prudente, a cette fois-ci tenu des propos très optimistes quant à la situation du Corona en Israël : « Nous constatons que la maladie est en net recul et nous sommes très encouragés. Il y a une décrue très significative. La chose la plus importante à noter est que le multiplicateur de contamination est en-dessous de 0,8 ce qui veut dire que la pandémie est en train de quitter (…) La grande majorité des localités du pays sont ‘vertes’, il y a encore quelques endroits ‘oranges’ et plus aucune localité ‘rouge' ».

Ce qui ne signifie pas qu’il faille totalement relâcher la discipline sociale…

Photo Wikipedia