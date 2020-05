Le journaliste d’investigation David Bedein, directeur du Center for Near East Policy Research, s’indigne de l’ingratitude affichée par l’Autorité Palestinienne face à l’aide que lui fournit Israël dans le cadre du combat contre le Corona. « Bien au contraire », explique-t-il dans un communiqué de presse, « au lieu de remercier Israël, l’AP poursuit de plus belle sa propagande anti-israélienne et antisémite, notamment avec les accusations de propagation délibérée du virus par Israël ou en qualifiant l’Etat d’Israël lui-même de ‘virus' ».

David Bedein rappelle que selon les accords d’Oslo, l’AP s’était engagée à favoriser la paix par tous les moyens, et c’est à ce titre qu’Israël lui avait loué les canaux de fréquence de l’Office national de radio-télévision pour les médias ‘palestiniens’. Mais au lieu de cela, l’AP a mobilisé tous ses médias ainsi que les programmes scolaires pour se livrer à de la vile propagande, à l’incitation à la haine et à la glorification du terrorisme, éduquant ainsi les jeunes générations au maintien du conflit.

Photo Youtube