La crise économique subséquente au Covid19 ne touche apparemment pas tout le monde, et notamment les personnes les plus riches au monde. Selon une étude de la banque suisse UBS et de la société financière PWC, plus de 2000 milliardaires à travers le monde ont vu leurs revenus augmenter ces derniers mois et pas un peu : +27,5% ! Selon l’étude, au mois de juillet leur fortune s’élevait à 10,2 trillions (milliards de milliards) de dollars !! Parmi les milliardaires qui se sont le plus enrichis on trouve ceux qui ont investi dans des domaines tels que la santé et les technologies médicales. Le bon côté de la pièce est que 200 sur les 2189 milliardaires ont mis la main à la poche et ont contribué pour 7,2 milliards dans la lutte contre le Corona ou dans des causes sociales.

Photo Pixabay