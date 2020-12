Si la pandémie du Corona a mis des centaines de millions de personnes sur la paille à travers le monde elle a par contre permis à des catégories les plus fortunées de s’enrichir encore davantage. Ainsi, les dix personnes classées les plus riches du monde ont vu leur fortune s’agrandir en 2020, parfois de manière considérable. Parmi les raisons principales : de très nombreux citoyens à travers le monde qui ont subi les confinements et autres restrictions ont été obligés de faire appel aux services proposés par des grands groupes.

Selon le magazine « Forbes » la somme globale supplémentaire engrangée par les dix plus grands multimillionnaires est de l’ordre de 400 milliards de dollars ! Selon le « Guardian » britannique, la fortune de l’homme le plus riche du monde – Jeff Bezos, patron d’Amazon – a augmenté de 70 milliards de dollars depuis le mois de mars, début de la pandémie, et s’élève aujourd’hui à 185 milliards de dollars. Les actions d’Amazon avaient grimpé de 90% depuis le mois de mars !

Autre « bénéficiaire » de la situation, Elon Musk, le fondateur de la compagnie Tesla qui a vu les actions de son groupe être multipliées par sept et sa fortune personnelle grimper de 25 à 135 milliards de dollars. Ce bond en avant de ce constructeur automobile de voitures électriques est notamment dû à un vaste mouvement d’investissements d’acteurs économiques qui sont persuadés que de nombreux gouvernements accéléreront le passage de la voiture à combustion à la voiture électrique après la fin de la pandémie.

Mak Zuckerberg, fondateur de Facebook, fait aussi partie des « heureux » avec une fortune qui est passée de 80 à 100 milliards de dollars.

L’homme le plus riche d’Europe, le français Bernard Arnault, patron du groupe LVMH a engrangé près de 80 milliards de dollars depuis le début de la crise, avec une fortune qui est passée de 69 à 148 milliards de dollars.

La fortune de l’incontournable Bill Gates, patron de Google, a augmenté de 20 milliards de dollars pour atteindre 120 milliards de dollars.

Bien d’autres milliardaires ont vu leur fortune grossir grâce au Corona ou malgré lui, par exemple Larry Page, cofondateur de Google, l’homme d’affaires Warren Buffet ou encore Amancio Ortega Gaona, fondateur de la marque Zara.

Photo Pixabay