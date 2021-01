Israël va être fermé de manière quasi hermétique durant quelques jours, c’est ce qu’ont annoncé le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de l’Intérieur Arié Dery, à la demande du ministère de la Santé. Plus personne ne pourra entrer dans le pays depuis jeudi à 6h00 du matin jusqu’à dimanche. Cette mesure concerne les passages entre la Jordanie et Israël et l’Egypte et Israël.

A la veille de la prochaine réunion du gouvernement qui débattra des nouvelles mesures, le Premier ministre a assuré que le confinement sera prolongé mais sans préciser pour combien de temps. Il a souligné qu’Israël était maintenant aux prises avec la version mutante du virus, venant de Grande-Bretagne et qui se propage dans de nombreux pays. « Nous avons réussi à la stopper et nous devons maintenant faire baisser le niveau de contamination et nous assurer que d’autres versions que nous ne connaissons même pas entrent dans le pays », a indiqué le Premier ministre. Concernant la fermeture de l’espace aérien, Binyamin Netanyahou a annoncé que les vols commerciaux seront également interdits, sauf pour des raisons exceptionnelles.

Photo Flash 90