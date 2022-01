La nouvelle politique fixée par le ministre de la Santé concernant les tests de dépistage et les confinements est entrée en vigueur jeudi soir à minuit :

Plus de 60 ans – vaccinés ou guéris : s’ils ont eu contact avec une personne atteinte, ils devront effectuer un test PCR. S’il est négatif, ils seront exemptés de confinement. En cas de résultat positif, ils devront rester 10 jours en confinement.

Moins de 60 ans – vaccinés ou guéris : s’ils ont eu contact avec une personne atteinte, ils devront effectuer un test antigénique à leur domicile ou en dispensaire. Si le test est négatif, ils seront exemptés de confinement. Dans le cas contraire, ils devront rester 10 jours en confinement.

Une personne vaccinée ou guérie qui est responsable d’un(e) mineur(e) de moins de 12 ans ou d’une personne dépendante atteinte du virus : devra rester en confinement jusqu’à obtention d’un résultat négatif au test antigénique effectué en dispensaire le dernier jour du confinement du malade dont il s’occupe.

Agés de 60 ans et plus, non-vaccinés, ayant eu contact avec un malade : devront subir un test PCR et rester 7 jours en confinement, au bout desquels ils devront effectuer un nouveau test PCR. Si ce second test est positif, ils devront rester 10 jours supplémentaires en confinement.

Agés de moins de 60 ans, non vaccinés : devront effectuer un test antigénique en dispensaire. En cas de résultat négatif, ils devront rester 7 jours en confinement. La sortie de confinement sera conditionnée par un résultat négatif lors d’un teste antigénique effectué au bout du 7e jour. . Si ce second test est positif, ils devront rester 10 jours supplémentaires en confinement et ne pourront en sortir qu’avec autorisation d’un médecin.

Une personne non vaccinée qui est responsable d’un(e) mineur(e) de moins de 12 ans ou d’une personne dépendante atteinte du virus devra entrer en confinement dès la fin de son mandat pour une période de 14 jours. Cette période pourra être raccourcie en effectuant un test antigénique en dispensaire au bout de 7 jours.

Les personnes n’ayant reçu qu’un seul vaccin ne seront pas considérées comme vaccinées et devront se comporter selon les consignes pour non-vaccinés.

