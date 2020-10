Le ministère de la Santé a publié les consignes spéciales à respecter pour la fête de Sim’hat Torah, de crainte d’une remontée de la courbe du nombre de nouveaux malades quotidiens qui est en phase descendante depuis quelques jours :

Rassemblements uniquement en plein air, jusqu’à 20 personnes maximum et pas à plus d’1 km du domicile.

Prières jusqu’à 20 personnes en plein air uniquement. En cas de présence simultanée de plusieurs groupes, chaque groupe devra être éloigné l’un de l’autre d’au moins 20m. Egalement sur un rayon d’1 km maximum du domicile.

Hakafot (danses avec la Torah) : deux mètres de séparation au minimum entre chaque personne.

Celui à qui l’on transmet un Séfer Torah pour danser devra désinfecter les mains dès qu’il aura remis le Séfer Torah à quelqu’un d’autre.

Interdiction d’embrasser directement le Séfer Torah. Uniquement avec le talith.

Veiller à une distanciation d’au-moins 2m entre chaque personne même durant la prière.

Obligation de porter le masque recouvrant la bouche et le nez durant toute la prière.

Pas de kiddouch public après l’office.

Raccourcissement des lectures de la Torah. Cette année, pas d’appel à la Torah de toutes les personnes présentes mais uniquement des montées régulières et celles des trois ‘hatanim.

Interdiction d’inviter des étrangers chez soi ou de se rendre à une invitation. Repas uniquement pour les personnes vivant sous le même toit.

Appel pressant de Binyamin Netanyahou à la population

Dans une vidéo, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a exhorté la population à continuer à respecter les consignes, particulièrement à Sim’hat Torah : « Je m’adresse ce soir aux citoyens d’Israël et plus particulièrement au public des fidèles. Nous sommes à la veille de Simh’at Torah, qui est une fête magnifique. Je vous le demande : n’allez pas dans les synagogues ! Priez en extérieur et évitez ainsi d’être contaminés. Il n’y a pas de blasphème du Nom divin plus grand que celui de perdre des vies humaines à cause de Sim’hat Torah, et il n’y a pas de plus grande catastrophe ! Priez dehors. En respectant les consignes vous aurez sanctifié à la fois la Torah et la vie ».

