Lentement mais sûrement, les chiffres du Corona continent à grimper même si on en peut pas encore parler de quatrième vague. De vendredi minuit à samedi minuit le nombre de nouveaux malades a été de 185 et 76 se sont rajoutés depuis lors. De même, le nombre de personnes gravement malades a atteint les 35. Par ailleurs, de plus en plus de localités sont sorties de la catégorie « jaune » : Tsofim et Kochav Yaïr sont « rouges », Kfar Saba, Tel Aviv-Yaffo, Pardees’Hanas, Karkour, Hertzliya, Peta’h Tikva et Maalé Adoumim sont « orange » et plus d’une douzaine d’autres sont « jaunes ».

Le Prof. ‘Hezi Lévy, directeur-général démissionnaire du ministère de la Santé s’est dit inquiet de cette progression exponentielle et recommande au gouvernement de prendre des mesures fortes avant qu’il n’échappe à tout contrôle.

Photo Nati Shohat / Flash 90