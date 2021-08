Plus de 5800 nouveaux cas du variant Delta du virus Corona ont été constatés durant ces dernières 24h. Le nombre de malades graves approche les 500 dont 113 sont dans un état critique. Le nombre de personnes qui sont décédées n’apparaît plus sur le site du ministère de la Santé depuis quelques semaines.

Le Premier ministre Naftali Benett a publié un long communiqué dans lequel il annonce sa stratégie pour vaincre cette nouvelle vague : vacciner un maximum de personnes. Dans son communiqué, il ne prononce plus le terme « Corona » mais uniquement « Delta » afin d’éviter toute comparaison ultérieure entre sa gestion de la pandémie et celle du gouvernement Netanyahou. Il a indiqué que ce variant était entré en Israël avant qu’il n’accède au poste de Premier ministre (sic). Naftali Benett a annoncé « des jours difficiles » mais s’est accordé un autosatisfecit en affirmant que son gouvernement « gère le Corona de manière équilibrée et intelligente ». Il a répété son opposition à tout confinement, « méthode employée par l’ancien gouvernement », expliquant que ce serait dommageable pour l’économie et le système éducatif.

Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a sévèrement critiqué le message publié par le Premier ministre : « Naftali Benett tente de dissimuler l’ampleur du fiasco de sa gestion du Corona. Il faudra mener une enquête sur cela mais d’abord, renvoyer ce gouvernement ».

Photo Pixabay