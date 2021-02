Corona : les chiffres continuent à baisser

Les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé indiquent une poursuite de la baisse de la courbe. Durant la journée de jeudi, 4922 nouveaux cas ont été enregistrés. Le taux multiplicateur de la propagation est descendu à 0,88, chiffre le plus bas depuis trois mois. Le taux de tests positifs est également en baisse avec 6,7 nouveaux cas sur cent personnes testées, avec un nombre importants de tests réalisés. De même, le nombre de malades dans un état grave continue à baisser et parmi les personnes de plus de 60 ans qui ont été vaccinées, le nombre de nouveaux cas devient insignifiant avec 26 cas sur 100.000 personnes testées.

Le ministre de la Santé Yuli Edelstein a fourni vendredi dernier les derniers chiffres de la vaccination : jusqu’à jeudi soir, 3.766.000 citoyens israéliens ont été vaccinés dont 2.397.000 qui ont déjà reçu la seconde dose. Pour la journée de jeudi, 147.000 personnes ont reçu le vaccin.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90