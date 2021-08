Le ministère de la Santé a fourni les nouveaux chiffres concernant l’évolution du variant Delta du Covid19. Dimanche, 3.372 nouveaux cas ont été enregistrés et le nombre de malades en état grave est passé à 360 (+12 par rapport à dimanche matin) dont 76 dans un état critique et 57 sous assistance respiratoire. Le taux de résultats positifs lors des teste atteint 3,87% et sept personnes sont décédées durant la journée de dimanche des suites directes ou indirectes. Il y a actuellement 618 malades du Corona hospitalisés.

Les médias émettent désormais leurs craintes à propos de la rentrée scolaire des écoles de ce réseau ainsi que des yeshivot et kollelim (180.000 personnes) qui risque de faire remonter les chiffres, d’autant plus que certaines villes orthodoxes sont désormais classées « rouges ». Moins de cas est fait quant au secteur arabe israélien avec les chiffres impressionnants : plus de la moitié des Israéliens non encore vaccinés sont des Arabes israéliens. Par ailleurs, de très nombreux Arabes israéliens ont voyagé dans des pays « rouges » et sont revenus avec en main des certificats de tests falsifiés.

Photo Miriam Alster / Flash 90