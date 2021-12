Le nombre de malades supplémentaires quotidiens a fait un bond entre mercredi et jeudi pour atteindre un nombre jamais atteint depuis la fin du mois de septembre : 3947. Mercredi il y a deux semaines 789 nouveaux cas avaient été signalés et mercredi dernier 1418. Rien qu’entre mercredi soir minuit et jeudi 8h30, plus de 1000 nouveaux cas ont été enregistrés.

Le nombre de malades en état grave et sous assistance respiratoire a légèrement augmenté : 151 personnes hospitalisées, 94 dans un état grave (dont 78,7% non-vaccinées).

Augmentation aussi du taux de tests de dépistage positifs (2,93%) sur près de 136.000 tests et le coefficient de transmission à autrui est passé à 1,62.

Photo David Cohen / Flash 90