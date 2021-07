Le nouveau directeur-général du ministère de la Santé a émis des critiques à peine voilées contre les ministres du gouvernement chargés de la gestion du Corona : « Il y a une certaine incompréhension de la part de personnes qui ne voient pas loin en avant. Plus le nombre de personnes atteintes augmentera plus il y aura de malades en état grave ». Le Prof. Nahman Asch visait notamment la ministre de l’Education Yifat Shasha-Bitton et son collègue de la Santé Nitzan Horovitz qui ont décidé ensemble que la rentrée scolaire ouvrira normalement au début du mois de septembre et sans la formule des capsules. Le Prof. Asch s’est dit inquiet de l’augmentation du nombre de malades durant Chabbat – 950 – ainsi que de l’augmentation du nombre de malades en état grave qui se rapproche du chiffre de cent.

Le directeur-général du ministère a également commenté la dernière intervention du Premier ministre Naftali Benett et le passage très commenté sur les personnes non-vaccinées : « Nous ne considérons pas les personnes non-vaccinées comme des ennemis. Notre travail est de les convaincre de l’importance du vaccin pour eux et pour ceux qui les entourent ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90