Le directeur’général du ministère de la Santé a avoué être déçu par les chiffres actuels concernant le Corona. Il note l’augmentation du nombre quotidien de personnes contaminées et de personnes placées sous assistance respiratoires et souligne qu’il attendait une baisse significative des indicateurs en place et lieu de la relative stabilisation actuelle. « Cette quatrième vague atteint des sommets », note-t-il, regrettant que la baisse observée la semaine dernière n’ait été que très provisoire.

Prof. Asch a également adressé une pique au gouvernement en disant qu’il aurait préféré des mesures plus fermes dans le domaine des rassemblements.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90