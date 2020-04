Il ne faut surtout pas crier victoire trop tôt mais les chiffres publiés jour après jour par le ministère de la Santé et le conseiller à la Sécurité nationale nous enjoignent à un certain optimisme. Si le 15 avril le nombre de personnes malades du Corona était de 9808, il était de 9349 le mardi 21 avril, soit 4,5% de moins en une semaine. Parallèlement, le nombre de tests de dépistage effectués ne cesse de grimper, atteignant mardi plus de 12.000. Toujours selon les chiffres officiels. le taux de décès pour 10.000 malades est de 1,3%, l’un des plus bas au monde. Le test de vérité sera connu dans quelques jours pour voir si les mesures d’allègement du confinement et le retour d’une partie de la population au travail seront ou non accompagnées d’une hausse des cas constatés.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90