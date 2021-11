L’inquiétude augmente dans de nombreux pays suite à l’arrivée du nouveau variant appelé Omicron. Malgré les mesures prises concernant les pays d’Afrique d’où le virus est parti, des cas ont été déjà détectés en Europe qui a déjà du mal à se « débarrasser » du virus précédent. La Suisse a été le premier pays à annoncer l’interdiction d’entrée sur son territoire pour les pays dans lesquels des cas d’Omicron ont été détectés, parmi eux Israël, exceptés les citoyens helvétiques qui rentrent chez eux.

En Israël, ministre de la Défense a annoncé que la Défense passive est à la recherche de huit-cent personnes qui auraient été en contact avec les personnes contaminées. Le cabinet du Corona se réunit samedi soir pour évaluer la situation et prendre des mesures. On pense notamment à une fermeture du territoire israélien aux étrangers et à des mesures strictes pour les personnes qui reviennent en Israël. Selon le vice-ministre de la Défense, le variant Omicron se propage encore plus vite que le variant Delta.

Photo Pixabay