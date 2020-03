Lors d’une opération complexe au niveau international, le Mossad et a réussi à acquérir 100.000 appareils de détection du virus du Corona et les amener en Israël dans la nuit de mercredi à jeudi. L’agence a indiqué qu’elle pourra probablement s’en procurer encore des millions prochainement. Bien que ne se livrant jamais à des achats, le Mossad a voulu participer à l’effort national et aider à pallier au manque de ce genre d’appareils qui permettent de déceler la maladie et isoler ceux qui en sont atteints. Les agents du Mossad à travers le monde ont fait jouer leur professionnalisme et les liens qu’ils ont avec des gouvernement ou des agences soeurs.

Photo Illustration