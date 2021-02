Le président brésilien Jaïr Bolsonaro a déclaré que son gouvernement demandera à Israël de pouvoir acquérir le plus vite possible le nouveau médicament contre le Corona développé par des chercheurs de l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv. Lors d’essais cliniques sur une trentaine de malades dans un état allant de moyen à grave, ce médicament a connu une réussite de 97% et les personnes ont pu entrer chez elles après trois à cinq jours. Si les étapes supplémentaires des essais cliniques sont convaincantes, ce serait une excellente nouvelle pour l’humanité entière.

Photo Wikipedia