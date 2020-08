L’action de compagnie israélienne de biopharmacie Kamada Ltd. a fait un bond de 21% après l’annonce faite dimanche soir par le président américain Donald Trump. Lors d’une conférence de presse, Trump a annoncé l’autorisation accordée par la FDA (Food & Drugs Administration) de transfuser du plasma sanguin de personnes guéries à des patients. Les essais cliniques ont montré que la transfusion de ce plasma qui contient des anticorps permet aux malades d’éliminer plus vite le virus et de limiter ses dégâts sur l’organisme. Le président américain a parlé d’une «percée historique» dans le traitement du Covid-19. Cette méthode était déjà employée à petite échelle mais le feu vert donné par l’incontournable FDA va généraliser son utilisation.

Quel est le rapport avec Kamada Ltd. basée dans l’institut Weizmann à Rehovot ? Cette compagnie est spécialisée dans la production d’immunoglobulines et fait partie des entreprises qui agissent entre autres dans le domaine des transfusions de plasma. Elle a commencé il y a deux mois à employer cette méthode.

Photo Illustration