La deuxième vague du Corona frappe de plein fouet l’Europe et en particulier la France. Entre vendredi et samedi, ce ne sont pas moins de 52.000 nouveaux cas de contamination au Covid19 qui ont été constatés dans l’hexagone ainsi que 116 morts supplémentaires, ce qui porte le nombre total de décès à 34.761 depuis le début de la pandémie. Il y a une semaine, entre vendredi et samedi on avait noté 13.000 malades supplémentaires en 24h.

Le continent européen compte désormais près de 250.000 morts dus au Corona.

Photo Pixabay