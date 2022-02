C’est un chiffre symbolique. Le nombre de morts liés au Corona virus en Israël a atteint les 10000. Sur les deux premiers mois de l’année 2022, on déplore 1700 décès. En tout ce sont plus de 3.5 millions d’Israéliens qui auraient été contaminés par le virus.

Le Corona est entré dans nos vies, il y a deux ans maintenant. Le premier décès dans le pays est daté du 20 mars 2020 : Arié Even, z’l, 88 ans, survivant de la Shoah et pensionnaire d’une maison de retraite.

Le seuil des 1000 premiers morts n’a été franchi que 6 mois plus tard, en septembre 2020.

La troisième vague survenue alors que les vaccins n’étaient pas encore ou peu accessibles, a été très meurtière et un an après le début de la pandémie, en mars 2021, on déplorait 6000 morts en Israël.

Lors des quatrième et cinquième vague, le gouvernement Bennett-Lapid a opté pour une politique qui consistait à maintenir l’économie ouverte et à imposer un minimum de restrictions sur la population.

Interrogé lors de la conférence de »Makor Rishon » sur le chiffre de 1000 morts du Corona uniquement sur le mois de février 2022, le ministre des Finances, Avigdor Liberman, a répondu : »Je vis en paix avec cela. Au bout du compte, la vie est une question de gestion des risques. De la même façon, on sait qu’il y aura 350 morts par an à cause d’accidents de la route et ce n’est pas pour autant que l’on rend la voiture illégale. Les décisions que nous avons prises ont été difficiles mais justes, et j’en suis satisfait ».

Le site internet Walla! publie aujourd’hui le résumé de la vie de quelques-unes des victimes du Corona, rappelant que derrière ces chiffres que nous avançons quotidiennement dans les médias, se trouvent un monde, une famille, une histoire, des personnes qui laisseront un vide. Que leur souvenir soit source de bénédictions.