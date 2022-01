Le ministère de la Santé a publié le nombre de nouveaux cas de Corona durant la journée de vendredi : 5283, dont près de la moitié sont atteints par le variant Omicron. Le taux de résultats positifs de tests est monté à 3,8% et le coefficient de transmission atteint 1,75. A ce rythme, une personne en contaminera bientôt deux autres. Le nombre de malades en état grave a franchi le cap des 100, dont 37 sont sous assistance respiratoire. Le sombre pronostic du cap de 20.000 nouveaux malades par jour d’ici la deuxième semaine du mois de janvier, émis par des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem, devient de plus en plus réaliste.

Selon le Prof. Salman Zarka, coordinateur national de la lutte contre le Corona, les unités hospitalières du Corona, les unités de soins intensifs et celles de médecine internes risquent d’être bientôt remplis et donc obligées de réduire les traitements et opérations non urgentes.

Un aveu tardif du Premier ministre…

Selon la chaîne Kan-11 qui a révélé cette information, le Premier ministre Naftali Benett reconnaît en privé qu’il n’existe pas de méthode unique permettant de vaincre le Corona, malgré le livre qu’il a publié en 2020. Lors de conversations off-line, le Premier ministre indique que le gouvernement a choisi l’une des voies possibles dans la stratégie de combat, qui est celle de la vaccination de masse.

Photo David Cohen / Flash 90