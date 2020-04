Israël a décidé d’interrompre ou du moins réduire de manière significative l’aide apportée à l’Autorité Palestinienne pour combattre le Corona, une aide qui se traduit notamment par du matériel, de l’argent, de l’aide logistique et de la formation. Après plusieurs avertissements non suivi d’effets lancés par Tsahal face aux calomnies émanant de Ramallah contre les soldats, accusés de répandre volontairement le virus dans la population « palestinienne », Israël a pris des mesures. La goutte qui a fait déborder le vase a probablement été le passage à l’acte où l’AP a adressé une plainte auprès du Conseil de Sécurité de l’Onu dans laquelle il accusait les soldats de Tsahal de porter atteinte au combat contre le Corona dans les territoires contrôlés par l’AP, par exemple en déversant délibérément des déchets médicaux dans des villages dans le but de créer la panique parmi leurs habitants ou encore en forçant des travailleurs « palestiniens » de retour dans leurs villages de passer par des tunnels d’écoulement d’eaux usées dans le but d’empêcher qu’on leur fasse passer des tests de dépistages aux points de passage! L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon avait très rapidement réagi et a écrit aux représentants des Etats-membres pour qu’ils demandent à l’AP si elle préfère l’incitation à une coopération avec Israël pour sauver des vies. Dany Danon avait leur avait également présenté l’ampleur de l’aide israélienne et montré comment l’AP, alors que la communauté internationale se montre solidaire, l’AP a choisi de poursuivre son terrorisme politique et sa rhétorique incitative contre Israël. « Nous ne permettrons pas qu’elle houe sur les deux tableaux » avait averti Danon. Le coordinateur pour les activités du gouvernement dans les Territoires avait déjà lancé un avertissement à l’AP et notamment à son chef de cabinet Muhamad A-Shtiyeh, assorti de menaces de sanctions.

Sur un plan plus général, un rapport détaillé réalisé par l’institut « Impact-C » a montré que depuis le début de la crise du Corona, tous les thèmes antisionistes et antisémites ainsi que l’incitation à la violence diffusés par l’Autorité Palestinienne dans les programmes scolaires ont été transposés dans les cours à distance prodigués aux enfants et redoublent d’intensité dans les réseaux sociaux. Et parmi les « nouveaux thèmes », la diffusion du virus du Corona dans la population « palestinienne ».