Lors du conseil des ministres, Binyamin Netanyahou a évoqué la très grave situation en Inde sur le plan du Corona. Il a d’abord adressé ses condoléances au nom du gouvernement au Premier ministre Narendra Modi et aux citoyens indiens pour les nombreuses pertes en vies humaines causées par la pandémie. Le Premier ministre a ensuite indiqué qu’Israël est prêt à offrir sa coopération à un effort international dans le but de faire cesser la tragédie qui se déroule en Inde. « Au moment où nous sommes heureux ici, nous n’oublions pas que de grandes parties de l’humanité souffrent encore énormément, et nous sommes prêts à aider l’Inde dans tout ce qui serait nécessaire », a déclaré le chef du gouvernement.

Photo Kobi Gideon / GPO