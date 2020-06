Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé jeudi soir qu’Israël et les Emirats arabes unis vont coopérer dans le cadre de la lutte contre le Corona. Il s’agira d’une coopération dans les domaines de la recherche, du développement et de la technologie. cette décision sera annoncée prochainement de manière officielle par le ministre de la Santé israélien Yuli Edelstein et son homologue M. Abdulrahman Bin Mohammed Al Oweis.

Le Premier ministre a souligné que cette coopération est le fruit de contacts continus et intensifs tenus ces derniers mois entre les deux pays. S’exprimant devant une nouvelle promotion de pilotes de Tsahal, Binyamin Netanyahou a dit : « Plus nous sommes forts et puissants, plus nous décourageons nos ennemis et attirons à nous d’autres pays ».

Lors de son intervention, il a rappelé aux nouveaux pilotes l’importance de leur mission : « Nous avons trois défis majeurs devant nous : empêcher l’Iran et ses métastases de s’implanter au Liban, empêcher la tentative de nos ennemis de fabriquer des missiles de haute précision en Syrie, et enfin, empêcher l’Iran de se doter de l’arme atomique ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90