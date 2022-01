Le prof. Ran Balitzer, directeur de l’institut de recherche à la Koupat ‘Holim « Klalit » a évoqué le nombre grandissant de malades hospitalisés en état grave et estimé que le pic des hospitalisations n’est pas encore atteint. « Il y a une écart énorme entre la situation dans laquelle nous sommes et celle dans laquelle nous aurions aimé être, et des jours difficiles nous attendent », a-t-il déclaré. Ran Balitzer a également noté une baisse dans la capacité des structures hospitalières à traiter les patients de manière optimale. Il a rappelé que cette situation prévalait déjà lorsqu’il y avait 500 malades en état grave, alors qu’ils sont 800 aujourd’hui.

Par ailleurs, le cabinet d’experts qui conseille le ministère de la Santé a tiré la sonnette d’alarme quant aux capacités des dispensaires de faire face à la « demande » alors qu’il y a actuellement plus d’un demi-million d’Israéliens atteints par le Corona et parmi eux, 76.000 qui ont besoin des services de ces dispensaires.

Le directeur-général du ministère de la Santé Prof. Nahman Asch a demandé aux directeurs d’hôpitaux de se préparer à rajouter des lits dans les unités concernées.

Enfin, une donnée qui passe sous les radars médiatiques : des personnes décèdent tous les jours du Corona ou du fait de la baisse de qualité des soins due à la surcharge, mais les chiffres quotidiens ne sont plus publiés depuis des mois sur décision du ministre de la Santé.

Israël est aujourd’hui à la première place mondiale dans le nombre de malades par habitants.

