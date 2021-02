En raison des effets psychologiques et psychiques du Corona sur les populations en difficulté, dont les nouveaux immigrants font partie, le ministère de l’Intégration et de l’Alya a lancé mardi un centre de soutien en coopération avec l’association « Mash’abim ». Ce centre fonctionnera cinq jours par semaine dans cinq langues avec des spécialistes de la santé mentale.

La ministre de tutelle Penina Tamano-Shatta a déclaré : « Depuis le début de la pandémie nous notons une augmentation fulgurante des rapports de citoyens en situation d’angoisse ou de détresse psychique à cause des effets économiques et de l’isolement dû au confinement. Et lorsqu’il s’agit de nouveaux immigrants, cette difficulté est encore multipliée à cause des difficultés de la langue et de l’intégration. J’ai donc demandé la création de ce centre qui viendra en supplément des aides financières et de l’accompagnement que mon ministère fournit aux immigrants dans divers domaines de la vie ».

Cette initiative a également été prise après une étude de terrain réalisée par le ministère qui a montré que les aides psychologiques apportées à l’heure actuelle par l’Etat ne répondent pas suffisamment aux besoins spécifiques de nouveaux immigrants. Le rapport note qu’en 2020, les demandes d’aide sociale et psychologique ont doublé dans la population des nouveaux immigrants.

Pour contacter ce nouveau centre en langue française, il faudra composer le 04-7702650. (Du dimanche au jeudi de 16h à 21h).

Pour tout renseignement supplémentaire :

Tsipi Gronstein, porte-parole de la ministre : 052-545.86.68

