Le ministre de la Santé Nitzan Horovitz a annoncé dans une conférence de presse que la troisième dose de vaccin sera administrée dès dimanche à toute la population âgée de 12 ans et plus, sous condition que la deuxième dose ait été administrée il y a plus de cinq mois. Par ailleurs, la validité du Passeport Vert sera réduite à six mois, à cause de la baisse d’efficacité du vaccin après cette période. Autre décision importante : les citoyens israéliens revenant de l’étranger seront exemptés de confinement s’ils ont reçu trois doses de vaccin.

Photo Yossi Aloni / Flash 90