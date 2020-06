Le président de Yamina a attaqué dimanche matin l’attitude du gouvernement, du Premier ministre et du ministre de la Défense concernant la lutte contre le Corona. Le député les a accusés « d’avoir totalement perdu le contrôle de la situation sanitaire et économique » et a exprimé sa crainte que d’ici deux semaines, Binyamin Netanyahou n’annonce à nouveau un blocage du pays avec à la clé des milliers d’entreprises qui fermeront à nouveau.

Très offensif, l’ancien ministre a dit : « Si vous ne savez pas comment vous y prendre, baissez les bras et confiez le pouvoir à ceux qui sauront le faire mieux que vous! » Il a une nouvelle fois appelé à adopter sa proposition de créer un immense dispositif de tests de dépistage, « afin de ne pas avoir à choisir entre la vie et la subsistance économique ». Naftali Benett a estimé que Binyamin Netanyahou et Benny Gantz sont « déconnectés des besoins les plus élémentaires de l’être humain, à savoir ses moyens de subsistance ».

L’ancien ministre de la Défense a également évoqué la question de la souveraineté : « Notre parti soutiendra l’extension de la loi israélienne mais pas la création d’un Etat palestinien. Mais jusqu’à quand va-t-on ne faire que parler? Begin a étendu la souveraineté sur le Golan, mais Binyamin Netanyahou ne fait que de parler de cela depuis quatre campagnes électorales… »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90