Corona en Italie: des survivants de la Shoah remercient leurs bienfaiteurs

Un fait très émouvant s’est produit dans le village italien de Selvino en Lombardie. L’association « Les enfants de Selvino », formée de survivants de la Shoah qui furent cachés dans ce village a voulu lui rendre hommage par un geste symbolique. Elle a versé une somme d’argent conséquente à l’hôpital du village qui fait face à la pandémie du Corona. Elle a également réalisé une vidéo pour soutenir le village.

L’initiative de la collecte et de la vidéo en revient à Tami Sharon, secrétaire de l’association, dont la maman faisait partie de ces enfants recueillis. Elle a rappelé qu’un musée venait d’être créé récemment dans ce village, dans la maison restaurée, en souvenir de ces orphelins dont très peu sont encore vivants à l’heure actuelle mais que la cérémonie d’inauguration avait dû être repoussée à cause du Corona. C’est là qu’elle a eu l’idée de venir en aide à ce village et a lancé une campagne de collecte qui se poursuit à l’heure actuelle.

L’adjointe au maire de Selvino a tenu à remercier l’association: « Je tiens à vous remercier toutes et tous pour cette magnifique vidéo. En ces temps si difficiles, il est tellement important de se sentir proches de nos amis. Vous nous avez amené des étincelles de lumière et de sérénité. J’espère que nous nous reverrons bientôt à Selvino pour reprendre nos activités afin de diffuser la vie et rappeler ensemble l’accueil de ces orphelins par les anciens habitants du village. Bons baisers de Selvino! »

Après la Seconde Guerre mondiale, ce petit village avait accueilli et adopté en tout 800 orphelins juifs dans une maison appelée « Sciesopoli » qui avait servi de maison de vacances pour les enfants de dignitaires fascistes entre 1933 et 1945 et qui fut remise après la guerre à l’Alyat HaNoar. Entre 1945 et 1948, la quasi-totalité des orphelins furent emmenés en Israël et l’association des « Enfants de Selvino » fut créée plus tard pour perpétuer ces événements dans les mémoires. Les membres et leurs descendants se réunissent une fois par an et c’est dans les années 1980 qu’une délégation se rendit pour la première fois à Selvino pour des retrouvailles très émouvantes.

C’est maintenant au tour des descendants de ses orphelins de remercier ce village pour cette magnifique hospitalité.

Vidéo: (en italien)

blob:https://video.repubblica.it/2a54cf4b-e83f-4a33-ae3d-115a86d2815d

Photo Association des Enfants de Selvino