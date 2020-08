Encore une grande figure rabbinique qui disparaît des suites du Covid19 : le rav Israël-Moché Friedman zatsal, leader spirituel de la ‘hassidout Sadigora est décédé à l’hôpital Shiba de Tel-Hashomer, âgé à peine de 65 ans. Il avait été admis à l’hôpital après s’être effondré à son domicile à Bené Berak. Il était très malade depuis un certain temps et avait même passé six mois à Los Angeles pour des traitements. Le Covid19 n’a malheureusement pas arrangé les choses. Le rav Friedman zastal avait été prénommé « Israël » au nom du fondateur de la dynastie de Rozhin, Rabbi Israël de Rozhin, et « Moché » au nom de son grande-père Rabbi Moché Friedman, l’Admour de la ‘hassidout Boyan.

Dans sa jeunesse il avait étudié dans les yeshivot Ponevezh (Poniovitch) et Kamenitz. Il avait épousé Sarah, sa cousine, fille du rav Haïm-Moché Feldman zatsal, l’une des figures de la ‘hassidout Vizhnitz. Ils ont eu dix enfants.

Le rav Israël-Moché Friedman zatsal faisait partie du Conseil des Grands de la Torah, organe qui chapeaute les partis orthodoxes.

