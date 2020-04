Depuis quelques semaines, des médecins de l’hôpital Shiba de Tel Hashomer ont prodigué des formations à une vingtaine de médecins, infirmières et membres de personnel médical de Gaza pour leur apprendre comment combattre le virus du Corona. Les séances, de plusieurs heures chacune, se sont déroulées au terminal d’Erez, l’un des points de passages entre Israël et la bande de Gaza. Par ailleurs, un groupe de médecins de Gaza a suivi une formation à l’hôpital Barzilaï d’Ashkelon. Ces formations ont été suscitées et organisées par le coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires.

Mais cette aide israélienne ne s’arrête pas là. Des vidéoconférences sont organisées entre médecins des deux côtés lors desquelles les spécialistes israéliens apprennent à leur homologues gazaouis comment aménager des zones de confinement, comment se protéger, comment prendre certaines décisions importantes face à la propagation du virus etc.

Le Hamas ne confirme évidemment pas une telle aide de la part de « l’ennemi sioniste ». Le responsable de la sécurité au sein de l’organisation, Toufiq Abu Naïm, a déclaré fièrement que « toutes les décisions prises par le Hamas pour juguler la propagation du virus se sont montrées efficaces ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90