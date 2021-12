Les quelque quatre cents élèves de de l’école primaire Evelyna de Rothschild à Jérusalem ont été renvoyés à la maison pour reprendre les études à distance. Cette décision fais suite à la découverte de 62 cas de Corona dans l’établissement. Parmi les nouveaux cas, une élève qui avait déjà guéri du Corona. Deux membres du personnel sont également atteints. Sur le plan national, la journée de mercredi a vu apparaître 741 nouveaux cas et le taux de contamination a subi une légère hausse et se situe à 1,02. La décision de renvoyer les élèves a été prise par le médecin-chef du district de Jérusalem. On ne sait pas encore de quel variant du virus il s’agit.

Photo Chen Leopold / Flash 90