On l’avait presque oublié et pourtant, il est toujours là. Le virus du Corona n’en finit pas de muter et il se trouve toujours parmi nous.

Depuis quelques jours, on assiste en Israël à une augmentation du nombre de cas positifs. Hier, il s’élevait à 6310, avec un taux de reproduction de 0.9, s’approchant ainsi de la ligne rouge de 1. Trente huit personnes sont mortes du Corona en Israël, la semaine dernière.

Dans ce contexte, c’est avec une inquiétude grandissante que les experts ont découvert chez deux Israéliens, un nouveau variant, qui serait un mélange de l’Omicron et du variant BA2. Ces deux personnes ont été testées à leur retour de l’étranger à l’aéroport.

D’après le directeur du ministère de la Santé, le Pr Nahman Ash, il se pourrait qu’elles soient déjà parties en étant porteuses du virus, et dans ce cas, on parlerait d’un variant israélien, qui serait né ici.

Les autorités de santé voient rouge. Aujourd’hui, le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz vont participer à une réunion d’urgence au regard de ces nouvelles données et de l’augmentation du taux d’incidence dans de nombreux pays du monde.

Nahman Ash a tenu à préciser : »Le Corona n’est absolument pas derrière nous. Nous avons plus de 5000 cas par jour, c’est énorme. J’espère que nous ne verrons pas une augmentation des chiffres dans les prochains temps ».

Il a reconnu que pour le moment, personne ne sait à quoi s’attendre avec ce nouveau variant découvert.

Le responsable Corona, le Pr Salman Zarka, a, lui aussi, fait part de son inquiétude. Il a précisé que les semaines à venir seraient critiques, puisqu’il faut entre une semaine et demi et deux semaines pour constater l’impact des nouvelles contaminations sur le nombre de malades graves hospitalisés. »Si nous devions constater une augmentation des cas graves, alors nous serions dans un scénario auquel nous devons penser ».