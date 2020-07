Le maire de la ville d’Ouman en Ukraine, Oleksandr Tsebriy, a appelé sur sa page Facebook à l’interdiction d’entrée cette année des pèlerins israéliens pour Roch Hachana. Cet appel a provoqué des vagues dans la communauté juive ukrainienne car le maire a parlé spécifiquement des pèlerins juifs et non d’autres touristes. Il a accompagné son post d’un sondage auprès de la population sur cette question, et 61% des près de 4000 personnes qui ont répondu ont approuvé son appel.

Oleksandr Tsebriy a nié tout antisémitisme et a expliqué qu’il voulait éviter l’arrivée de personnes en provenance d’Israël qui pourraient amener avec eux le virus du Corona. Durant toute l’année, des Juifs qui se rendent à Ouman pour se recueillir sur la tombe de Rabbin Nahman de Breslev mais à Roch Hachana, ce sont des milliers qui affluent, la plupart venant d’Israël.

Photo Yaakov Naumi / Flash 90