En raison de la propagation du virus du Corona, le ministre de la Défense a pris des décisions concernant les événements liés à la Journée du Souvenir des soldats de Tsahal et des victimes du terrorisme qui devaient se dérouler les 27 et 28 avril prochains. Les cérémonies de la veille au Kotel ainsi que celles de la journée au mont Herzl se dérouleront sans public et seront retransmises en direct à la télévisions et sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les cérémonies traditionnelles qui se déroulent dans les 52 cimetières militaires du pays seront remplacées par une garde militaire restreinte, avec un officiant qui récitera des prières et un kaddish.

Ces mesures ont été recommandées par le directeur-général du ministère de la Défense, général Oudi Adam après concertations avec le commandant des ressources humaines de Tsahal, général Motti Almoz, le département des Familles endeuillées,l’organisation Yad LaBanim et l’association des veuves et orphelins de Tsahal.

Concernant Yom Haatsmaout, qui n’est pas du ressort du ministère de la Défense, il a déjà été décidé que la cérémonie d’allumage des flambeaux au mont Herzl se déroulera à huis-clos.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90