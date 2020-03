La communauté juive de France est en deuil après le décès du rav André-Messod Touboul z.l. Le rav Touboul qui était atteint du virus du Corona a succombé à une crise cardiaque. Il était âgé d’à peine 64 ans. Le rav Touboul z.l. était le directeur de l’Ecole de filles Beith Hanna dans le 19e arrondissement, appartenant au réseau scolaire Haya Moushka de la hasdidout Habad. L’annonce de sa disparition a provoqué une onde de choc dans la toute la communauté. Les réactions sont très nombreuses parmi ses collègues, amis et élèves et tout le monde rappelle ses nombreuses qualités, notamment sa gentillesse, sa modestie et sa proximité des élèves.

Le rav André Touboul z.l était père de neuf enfants.

Baroukh Dayan HaEemet

Photo Illustration