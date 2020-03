Le premier ministre a tenu de nouvelles réunions avec les ministre des Finances et de l’Economie, les directeurs-généraux de leur ministère. le conseiller à la Sécurité nationale et d’autres intervenants. A l’issue de la dernière réunion, Binyamin Netanyahou a annoncé qu’un nouveau train de mesures adapté sera publié d’ici 48 heures en faveur des indépendants, des salariés et des entreprises, comprenant des aides et des allègements. Dimanche matin, le ministre de l’Economie Eli Cohen avait déjà annoncé que l’allocation de 6000 shekels promise aux indépendants sera leur sera versée chaque mois jusqu’à la fin de la crise.

Par ailleurs, sur pression de Tsahal, le ministre des Finances a accepté de verser 120 millions de shekels à l’Autorité Palestinienne « pour éviter son effondrement ». Cette somme est prélevée des montants de la TVA prélevée par Israël en Judée-Samarie pour le compte de l’AP, mais qui sont gelées tant que la centrale terroriste de Ramallah paiera des salaires aux terroristes détenus en Israël ou aux familles de terroristes éliminés.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL