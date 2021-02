En raison de la progression du virus mutant du Corona, le Premier ministre s’est adressé mardi soir à la nation. Il a commencé par rappeler que cette version du fléau frappe de nombreux pays et que l’Allemagne prévoit un confinement jusqu’au mois de juin. Sur un graphique, Binyamin Netanyahou a montré que le virus mutant touche à 90% les catégories d’âge de 50 ans et plus. Il a alors annoncé son objectif qui est d’avoir vacciné 90% de ces tranches d’âge d’ici deux semaines. Aujourd’hui, 77% sont déjà vaccinés. Il a alors lancé un appel urgent à aller se faire vacciner, afin de faire redémarrer l’économie le plus vite possible mais surtout pour sauver des vies. Le Premier ministre a également souligné que dans les tous les cas de figure, l’économie sera libéré de manière progressive en fonction de la situation sanitaire.

Avant son intervention, le Premier ministre avait fait part de sa colère contre les deux chaînes Hadashot 12 et 13 qui avaient choisi de ne pas diffuser son intervention en direct.

C’est mercredi que le gouvernement se réunit pour évaluer la situation et décider si le confinement se poursuivra après vendredi et si oui, de combine de jours. Benny Gantz a déjà fait savoir qu’il s’opposera à une prolongation du confinement.

Intervenant après le premier ministre, le ministre de la Santé a relevé la progression impressionnante du nombre de personnes vaccinées et a annoncé que l’âge des personnes ayant droit au vaccin sera abaissé. Il a également annoncé que la catégorie de couleur qui sera accordée à chaque ville après le confinement (vert-orange-rouge) sera fonction du pourcentage de personnes vaccinées dans les différentes localités. Enfin, il a espéré – comme le Premier ministre lors des questions qui ont suivi – que les considérations politiques et le populisme n’interviendront pas lors des discussions au gouvernement.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90