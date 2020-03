Le Premier ministre a une nouvelle fois du trancher entre deux options légitimes, l’une demandée par le ministère de la Santé qui demande une cessation totale des activités économiques non-vitales et l’autre demandée par le ministère des Finances qui avertit des conséquences d’une telle décision sur l’économie israélienne.

Voici les nouvelles mesures prises par le Premier ministre:

Moyens digitaux: Adoption par le gouvernement (après 6h de discussions) de l’utilisation de moyens technologiques et digitaux de traçage des personnes atteintes du virus par leur téléphone portable. Le Premier ministre a souligné qu’il s’agit d’une méthode très efficace et a précisé que le conseiller juridique a approuvé l’emploi de cette méthode très particulière qui est une intrusion dans la vie privée des gens. Binyamin Netanyahou a promis qu’il y aura une supervision très stricte sur l’utilisation de cette méthode.

Secteur public: entre en mode d'état d'urgence. De nombreux fonctionnaires non indispensables seront en vacances payées jusqu'à après Pessah'. Les chefs de département devront décider qui vient ou non travailler. Cette mesure ne concerne pas les services vitaux et indispensables qui continueront à fonctionner en mode normal: police, armée, pompiers, banques, services sociaux, système de santé mais qui devront respecter les consignes d'hygiène et d'éloignement spatial décrétées par le ministère de la Santé.

Secteur privé: entre en mode de fonctionnement restreint. Demande de réduction jusqu'à 70% du nombre d'employés sauf pour les entreprises employant jusqu'à dix personnes qui pourront continuer à fonctionner normalement mais également en respectant les consignes d'hygiène et d'éloignement spatial décrétées par le ministère de la Santé.

Transports publics: continueront à fonctionner mais selon une configuration particulière suivant les heures et les zones qui seront détaillées sur le site Internet du ministère des Transports. Les transports publics pour les lieux de travail des services vitaux et indispensables fonctionneront normalement.

Circuits de distribution de nourriture: le Premier ministre est une fois de plus revenu sur son appel aux consommateurs de ne pas se jeter sur les rayons des supermarchés. Il a assuré que les stocks sont pleins et qu'il n'y a absolument rien à craindre ni pour l'immédiat ni même pour les achats en vue de la fête de Pessah'.

Après le Premier ministre, le ministre des Finances Moshé Cahlon a annoncé « un filet de sécurité » avec des mesures financières et fiscales destinées à alléger les familles et les entreprises. Il s’agit notamment d’aides financières exceptionnelles et immédiates, de report du délai de paiement de la TVA, des taxes locales, des factures d’eau et d’électricité, de la réduction à six mois (au lieu d’un an) de la nécessité de travail effectif pour avoir droit à l’allocation chômage, de prêts à conditions préférentielles et d’une injection de 5 milliards de shekels supplémentaires en faveur des moteurs de croissance afin que l’économie puisse redémarrer de la meilleure manière une fois la crise passée.

Le ministre a remercié tous les acteurs du monde économique qui se sont concertés et ont fait preuve de sens des responsabilités afin de prendre les mesures les plus équilibrées et efficaces: Histadrout, patronat, ministère des Finances, PME etc.

Pour finir, et comme le Premier ministre avant lui, Moshé Cahlon a loué l’esprit de résistance de la population qui permettra au pays de surmonter cette épreuve.

Photo Alex Kolomoïsky / POOL