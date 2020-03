Un habitant d’un moshav de la vallée du Jourdain, producteur de tomates, a décidé d’offrir une partie sa productions aux habitants de la ville de Beit Shean et plus particulièrement aux personnes âgées. Kol hakavod pour ce beau geste de solidarité.

Vidéo:

תרומת עגבניות לבית שאן והקשישים.תוצרת הארץ.אוהבים אותך ביבי אוהבים את נתניהו Publiée par ‎מירו יעקב‎ sur Mardi 24 mars 2020

D’autres gestes moins dignes sont hélas aussi visibles. A Afoula, devant la caisse d’un magasin, un individu a subitement retiré le masque d’un client religieux qui se trouvait devant lui, en lui disant « Les religieux n’ont pas besoin de masques! ». L’individu ne s’est pas arrêté là et a continué à insulter et menacer cet homme, jusqu’à ce que ce dernier craque et se jette sur lui pour le frapper. Les deux hommes ont chacun porté plainte à la police! Pour la « petite histoire » l’agresseur n’était autre que Meny Naftali, qui a fait les titres des informations l’an passé en intentant en procès très médiatisé à la famille Netanyahou…

Vidéo:

מני נפתלי עובד מעון רוהמ לשעבר נחקר אתמול תחת אזהרה לאחר שהתגרה בלקוח ב'סופר נחמיאס' בשכונת גבעת המורה בעפולה, ואף ניסה להוריד ללקוח את מסכת הפנים בטיעון "אתם הדתיים לא צריכים מסיכה". בהמשך אף דחף מצרכים על הלקוח ודיבר אליו בצורה מאיימת, והאיש שלא יכול היה לספוג אותו תקף אותו. pic.twitter.com/8ByFGkg2wn — ערוץ פלילי גם בטלגרם, ארצי חלפון (@crimechannel1) March 24, 2020

