Corona : avertissement de Yuli Edelstein

Le ministre de la Santé Yuli Edelstein a donné une conférence de presse à l’hôpital Hadassa Ein Karem. Il a dressé un état des lieux de la pandémie du Corona et a présenté les différentes mesures qui ont été prises et qui pourraient être prises en fonction de l’évolution.

En préambule, le ministre a pris sur lui la responsabilité entière dans la manière de gérer la crise sanitaire. Yuli Edelstein a évoqué la suite des événements et averti que si la population continue à négliger les consignes et que la « boîte à outils » se vide, il n’y aura pas d’alternative que d’instaurer un blocus total : « Les chiffres ne sont pas encourageants. Nous envisageons diverses nouvelles mesures possibles pour freiner la remontée de la contagion. Nous en parlerons lors du prochain conseil des ministres (…) Nous faisons tout pour éviter un blocus général et c’est ce que je fais depuis le premier jour où je suis entré en fonction, car les conséquences économiques et sociales seraient terribles. Mais si à chaque fois que l’on décrète des mesures-barrières les gens sortent dans les rues pour manifester contre cela, il faut comprendre qu’en fin de compte il ne nous restera plus qu’à tout fermer. Je conseille aux députés et aux médias de se rappeler cette formule : il nous reste trois-quatre jours pour voir comment les mesures que nous avons prises font effet, sinon il n’y aura pas d’autre choix ».

Il a finalement exprimé un certain pessimisme et a déclaré : « S’il n’y a pas de changement radical et un miracle médical nous allons vers un nouveau blocus total du pays ».

