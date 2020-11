Dr. Sharon Elroï-Preis, directrice du département de Santé publique au ministère de la Santé a déclaré mercredi matin que la situation actuelle de la pandémie en Israël ne permet pas de passer encore à la troisième phase du déconfinement et d’élargir les allègements, comme le souhaitent certains ministres liés à la vie économique. Elle souligne que le ministère de la Santé demande à ce que le gouvernement reste fidèle au plan qu’il a adopté, rappelant que la règle d’or fixée par le gouvernement est d’agir et réagir uniquement en fonction de l’évolution de la courbe de la contamination et non en fonction de dates ou de délais. « Ce plan gouvernemental a été élaboré avec beaucoup de sérieux et de réflexion dans le but de ne pas en arriver à un troisième confinement, et il faut donc s’y tenir fidèlement » insiste Dr. Elroï-Preis.

Vers un couvre-feu nocturne ?

En raison de la légère remontée de la courbe de contamination, le Premier ministre Binyamin Netanyahou réunira quelques ministres mercredi en début d’après-midi pour envisager un couvre-feu nocturne. Il s’agit des ministres de la Santé, des Finances et de la Sécurité intérieure.

Photo Wikipedia