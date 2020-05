Le ministre de l’Intérieur et président de Shass a été interviewé samedi soir sur le site orthodoxe Kikar Chabbat. Il a évoqué la crise du Corona et notamment les chiffres particulièrement élevés de personnes atteintes du virus dans la communauté orthodoxe: « Je crois que notre public devra se livrer à un véritable examen de conscience une fois que la crise sera passée, car 70% des personnes malades en Israël sont des orthodoxes, et pas seulement dans les villes orthodoxes mais partout ». Le ministre a par contre loué Dieu pour sa bonté pour le nombre relativement bas de décès dus au Corona en Israël en comparaison à beaucoup d’autres pays.

Arié Dery a également évoqué la fermeture des synagogues et surtout la Hiloula de Lag Ba’omer, justifiant l’interdiction maintenue pour le rassemblement traditionnel à Meron: « Je serai le premier à vouloir fêter cet événement mais il faut prendre la statistique en considération et comprendre qu’il suffit de quelques dizaines de personnes atteintes parmi les centaines de milliers de participants pour contaminer à nouveau toute une population ». Photo Yonatan Sindel / Flash 90