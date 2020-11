Vingt-trois médecins arabes dirigeant des services de médecine interne ont lancé un appel pressant à la population arabe israélienne. Ils l’exhortent à cesser les nombreux événements rassemblant des foules, à l’image de mariages, enterrement et tentes de deuil. Ces médecins soulignent que la contamination est en nette hausse dans le secteur arabe et que cela risque de mener à un nouveau confinement. La courbe de la contamination est à nouveau en légère hausse dans la population globale et le secteur arabe de la population en a cette fois-ci une part de responsabilité.

Photo Yossi Zamir / Flash 90