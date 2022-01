Le Prof. Nahman Ash, directeur-général du ministère de la Santé a fait un point de presse jeudi après-midi. Il a d’abord confirmé la montée en flèche du nombre quotidien de personnes atteintes et a indiqué que le taux de multiplication quotidien atteint aujourd’hui 2,7 et qu’ainsi le nombre quotidien de nouveaux malades atteindra 30.000 d’ici trois jours et 50.000 d’ici une semaine ! Il a confirmé que le variant Omicron est moins dangereux que les précédents, même s’il faut encore attendre un peu de temps pour avoir une certitude, mais il a également indiqué que le variant Delta est toujours bien présent et se propage à nouveau dans le pays.

Sur le plan des restrictions, le directeur-général du ministère de la Santé a annoncé que le classement des « pays rouges » prendra fin jeudi soir à minuit mais il a recommandé aux citoyens d’éviter dans la mesure du possible d’entreprendre des voyages à l’étranger qui ne sont pas indispensables, car certains pays sont particulièrement touchés.

Prof. Nahman Ash a une nouvelle fois appelé les populations concernées à aller se faire vacciner, et pour celles qui ont déjà reçu trois doses et qui sont éligibles, d’aller se faire administrer la quatrième dose.

Il a conclu son intervention en annonçant que de nouvelles limitations dans les rassemblements ne sont pas à l’ordre du jour « car des limitations modérées n’auraient que peu d’effet au vu de la vitesse de propagation du virus ».

