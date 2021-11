Le coordinateur national de la lutte contre le Corona, Prof. Salman Zarka a fait mercredi une importante annonce : « Israël ne se situe plus entre deux vagues (du Corona) mais au début d’une nouvelle vague » ! Il a espéré qu’avec l’aide de la population elle sera courte et modérée. Le taux de transmission du virus a dépassé le chiffre fatidique de 1 et se situait mercredi à 1,08 contre 1,04 mardi. Le nombre de nouveaux cas quotidiens répertoriés est également en légère hausse (605 entre mardi et mercredi). Pour l’instant, le cabinet du Corona estime ne pas devoir imposer de nouvelles restrictions.

Photo David Cohen / Flash 90