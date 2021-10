Nouvel effet des Accords d’Abraham, Israël et les Emirats arabes unis s’apprêtent à signer un accord historique dans le domaine spatial et notamment dans une seconde tentative d’envoyer une fusée vers la lune, connue sous le nom de « Projet Bershit 2 ». La première mission avait échoué de peu, le module s’étant écrasé sur la lune au moment de l’alunissage. Si cette nouvelle mission réussit, les drapeaux d’Israël et des Emirats seront plantés ensemble sur le sol lunaire !

Par ailleurs, des élèves des deux pays construiront ensemble un satellite dont la mission sera de calculer avec une extrême précision l’apparition de la nouvelle lune. Enfin, les deux pays effectueront des recherches scientifiques conjointes basées sur les informations fournies par le satellite franco-israélien « Venus ».

