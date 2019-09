Une nouvelle indication sur la coopération entre Israël et l’Arabie saoudite face à l’Iran: selon des sources de renseignements, ce sont des avions israéliens et saoudiens qui mènent dernièrement les raids contre des objectifs iraniens et pro-iraniens dans la région d’Abou Kamal à la frontière irako-syrienne.

Les cibles visées et atteintes ont été installées par la Force Quds des Gardiens de la Révolution iranienne. Il s’agit de bases, centres de commandement, entrepôts d’armes et missiles. Ces attaques ont fait une centaine de morts parmi les terroristes et des centaines de blessés.

Par ailleurs, les forces unies israélo-saoudiennes ont bénéficié d’un parapluie aérien américain notamment dans le domaine du renseignement.

C’est la première fois qu’une coopération militaire de telle ampleur entre Israël et l’Arabie saoudite est rendue publique.

Photo porte-parole Tsahal