Selon le quotidien français Le Monde, Israël et les Emirats arabes unis travailleraient ensemble afin de faire disparaître l’Unrwa, l’agence de l’Onu réservée exclusivement aux « réfugiés » arabes palestiniens. Cette démarche soutenue par les Etats-Unis aurait déjà été entamée dès la normalisation des relations entre les deux pays. Elle entrerait dans le cadre d’un vaste plan de solution du conflit israélo-palestinien.

Israël a toujours soutenu que l’Unrwa était non seulement une agence inutile et dévoreuses de budgets, puisqu’il existe déjà le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) qui s’occupe de tous les réfugiés à travers le monde. Mais en plus l’Unrwa, contrairement au HCR, accorde le statut de « réfugié » de père en fils, contribuant largement à faire perdurer le conflit plutôt qu’à la résoudre et elle couvre dans les nombreuses écoles qu’elle gère un enseignement antisémite, antisioniste, négationniste et faisant la gloire de la violence et du martyre.

Les contributions des Emirats arabes unis à l’Unrwa ont baissé drastiquement en 2020 alors qu’elles avaient augmenté en 2018 et 2019 après que l’Administration Trump ait décidé de couper les robinets à cette agence.

